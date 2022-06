Delitto Megardi, la svolta nella notte

servizio di Silvia Bacci

E' visibilmente scosso il marito di Norma Megardi, la donna scomparsa da Sale in provincia di Alessandria lunedì scorso e la cui macchina è stata trovata carbonizzata con dentro un cadavere, il suo. Nella notte la svolta nella indagini: 2.600 euro, l'ammanco di un mese di affitto di un terreno agricolo mai pagato. Può essere questa la chiave di svolta nelle indagini. I carabinieri nella notte hanno portato in carcere ad Alessandria il presunto colpevole, ora in stato di fermo. L'uomo avrebbe rilasciato dichiarazioni confessorie: anche i genitori si sono presentati davanti agli investigatori per rilasciare dichiarazioni. Il figlio, per il momento unico indagato, è accusato di omicidio volontario, incendio, e distruzione di cadavere. Si attende la convalida del fermo e l'interrogatorio. Intanto tutto il paese di Sale è scosso dalla terribile vicenda.