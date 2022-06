Di nuovo colpito il Vercellese

Case scoperchiate, alberi divelti, mais piegato e riso danneggiato dalla grandine. E' il bilancio dei violenti nubifragi che si sono abbattuti negli ultimi due giorni nella parte bassa della provincia di Vercelli. La prima ad essere colpita è stata la zona di Trino, dove le raffiche di vento fino a 70 chilometri all'ora, poi è toccato all'area tra Bianzé, Tronzano e Stroppiana,. Danneggiati campi e alberi da frutto.

Le precipitazioni consistenti - a Trino in 6 minuti sono caduti 71 millimetri di pioggia - hanno comunque portato un po' di sollievo alle campagne colpite dalla crisi

idrica. “I due nubifragi - spiega il presidente di Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà - hanno garantito al territorio agricolo un po' d'acqua, ma non sono sicuramente risolutivi”. "Non possiamo di certo dire - ha concluso - che l'emergenza siccità è finita".