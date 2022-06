Doppio intervento dell'elisoccorso nel cuneese

Due interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in provincia di Cuneo. Il primo per una chiamata di emergenza per un minorenne sbalzato da un quad lungo la Via del Sale, nella zona del Colle della Perla, nel comune di Limone Piemonte. In zona era presente una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha raggiunto il punto dell'incidente e ha supportato l'lisoccorso, che ha recuperato il ragazzo e lo ha condotto in ospedale con un codice giallo.



Una seconda chiamata è partita dal Pic d'Asti, nel comune di Pontechianale, per uno scalatore caduto percorrendo la via di arrampicata Fant'Asti. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso che ha prelevato l'infortunato e lo ha trasportato in ospedale con una ferita a un arto inferiore e un trauma al bacino.