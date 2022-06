Dramma della montagna a Crissolo: alpinista cade e muore

Dramma oggi pomeriggio nei pressi del Colle Luisas nel comune di Crissolo in provincia di Cuneo. Un alpinista è precipitato e morto dal Monte Granero. L'allarme è stato

lanciato intorno alle 13 dai compagni di ascensione che hanno assistito all'incidente. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso che però, a causa di condizioni meteo negative, ha caricato a bordo due tecnici del Soccorso Alpino e li ha sbarcati 400 metri di dislivello dal punto dell'incidente. Quando i soccorritori hanno raggiunto l'infortunato hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione aiutati anche da un medico che si trovava in zona, ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Grazie a un'apertura tra le nuvole la salma è stata recuperata dall'eliambulanza e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.