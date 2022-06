Due pedoni travolti sulle strisce

Due persone sono state investite da un'auto pirata che subito dopo si e' data alla fuga. L'incidente, la scorsa notte, a Torino, in corso Umbria all'angolo con via Ascoli. I due pedoni, al momento dell'impatto, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'autore dell'incidente non si e' fermato a prestare soccorso, mentre entrambi gli

investiti sono stati trasportati all'Ospedale San Giovanni Bosco. Uno dei due, una donna di 32 anni, e' in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale. Cercano testimoni in grado di fornire informazioni utili all'individuazione del responsabile.