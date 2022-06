Sorpasso a sorpresa ad Alessandria. Due settimane per convincere gli elettori

Un sindaco eletto al primo turno, Maurizio Rasero ad Asti, e due ballottaggi ad Alessandria e Cuneo: finisce così il primo turno delle elezioni amministrative nei tre capoluoghi di provincia piemontesi chiamati al voto. Ora appuntamento tra quindici giorni, allo spareggio del prossimo 26 giugno.

ALESSANDRIA, LA RINCORSA DEL SINDACO USCENTE - Con lo scrutinio chiuso solo dopo l'una di notte, per un problema tecnico in una sezione, ad Alessandria il primo turno delle elezioni amministrative ha confermato il ballottaggio prefigurato nelle ore precedenti tra Giorgio Abonante - sostenuto da Pd, M5S, Moderati Abonante, Alessandria Civica, Lista Abonante per Alessandria, Europa Verde - con 13.805 voti (42,04%) e il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco - appoggiato da Lega, FI, FdI, Libertas, Per la Nostra Alessandria e Movimento Civico Cuttica - con 13.214 preferenze (40,24). Un sorpasso a sorpresa, anche se per soli 600 voti, meno del 2%. Ora i due candidati hanno due settimane per convincere i cittadini a scegliere tra due schieramenti e due programmi molto diversi.