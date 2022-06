Il Grande Fratello della Smat che controlla i rubinetti dei comuni

Il caldo arrivato un mese e mezzo in anticipo, quando tutti sono ancora presenti in città o nei comuni dove abitano e lavorano e la siccità che dura ormai da 6 mesi, ha aggravato l'emergenza idrica in Piemonte.

Molti pozzi e sorgenti sono in sofferenza con un forte calo di portata e 11 sono i comuni per i quali si è reso necessario l'intervento di fornitura con autobotti per rifornire la rete idrica locale.

Una carenza idrica drammaticamente evidente in tutto il Piemonte. Il lago Maggiore presenta un livello dell'acqua bassissimo, il Po è ai minimi storici e il Sangone è un emblematico deserto di ciottoli.

Siamo stati nella sala di telecontrollo della Smat di Torino, società che gestisce la rete idrica di oltre 100 comuni, compreso Torino. Dalla sala di telecontrollo la fotografia in tempo reale delle emergenze sul territorio. Nei giorni scorsi l'invito ai sindaci di razionare l'acqua nelle ore notturne in vista di un periodo critico.

Servizio: Silvia Bacci

Intervistati: Giorgio Morello, responsabile telecontrollo Smat; Marco Acrì, direttore generale Smat