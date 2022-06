Farò di San Giovanni, il toro cade dalla parte giusta. Anno propizio per Torino

Per Torino si prospetta un anno fortunato: il toro montato sulla cima del tradizionale Farò di San Giovanni è infatti caduto dalla parte giusta, cioè dal lato che da piazza Castello guarda verso la stazione di Porta Nuova. Si è conclusa così la prima giornata di festeggiamenti per il santo patrono della città, iniziata nella serata del 23 giugno con il corteo storico e conclusa con l'accensione della grande pira in piazza.

L'auspicio del sindaco: “Porti lavoro e spirito di appartenenza alla città”

"Bruciamo il pessimismo e accendiamo la luce della speranza e del futuro - ha detto a margine del Farò il sindaco Stefano Lo Russo -. Speriamo sia davvero un anno pieno di cose belle e importanti per Torino e la vita di ciascuno, ne abbiamo davvero bisogno". Quello che il sindaco vorrebbe che San Giovanni portasse ai torinesi è "prima di tutto lavoro, ottimismo e un rinnovato spirito di appartenenza alla città".

Il 24 giugno i fuochi d'artificio

C'è attesa intanto per il ritorno dei fuochi d'artificio, la sera del 24 giugno a partire dalle 22.30. Per chi vorrà godersi lo spettacolo dal centro città, saranno installati dei varchi e sarà consentito l'accesso a Piazza Vittorio a un massimo di 63mila persone. Vietati vetro, lattine, aste e bastoni. Lo spettacolo pirotecnico si sviluppa su 400 metri lungo il percorso del Po e sarà a moderato impatto acustico.

Immagini di Luciano Gallian