La vercellese Federica Isola è medaglia d’argento ai Campionati Europei di scherma ad Antalya, in Turchia. La squadra italiana, composta anche da Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, ha disputato la finale contro la Francia. Purtroppo per le azzurre, le transalpine si sono dimostrate superiori, chiudendo sul 43-30 a loro favore.

Nel 2019, a Dusseldorf, Isola e compagne avevano chiuso al terzo posto. La squadra di spada femminile per arrivare in finale ha eliminato la Finlandia (45-24) agli ottavi, la Germania (45-36) nei quarti e la Svizzera (45-32) in semifinale. In finale l’Italia non ha potuto contare del tutto su Alberta Santuccio, fermatasi dopo pochi assalti per infortunio.