Fermato il presunto omicida della donna trovata carbonizzata

Uccisa il giorno stesso in cui era scomparsa. Nel tardo pomeriggio di lunedì, e poi portata nelle campagne di Isola Sant'Antonio, nell'alessandrino, in una zona impervia e difficile da raggiungere a pochi passi dal fiume Po. Lì il presunto omicida, fermato nella notte dai carabinieri del nucleo investigativo, avrebbe dato alle fiamme l'auto con il corpo di Norma Megardi, pensionata di 74 anni, trovata carbonizzata poche ore dopo.

Esclusa la pista del suicidio le indagini degli inquirenti eran andate stringendosi attorno alla figura di un uomo della zona, il titolare di un'azienda agricola affittuario di alcuni terreni della donna. I vicini avevano racconatto di rapporti conflittuali tra i due, e di un debito di poche migliaia di euro che la donna avrebbe esigito, ma che l'uomo, non aveva intenzione di saldare. Da qui sarebbero nati dissidi e contrasti, addirittura intimidazioni, come chiodi lungo la strada di accesso al terreno per bucare le gomme, e un bancale con le teste delle galline morte appese e la raccomandazione a non entrare "per non fare la stessa fine". L'uomo fermato nella notte si trova ora nel carcere di Alessandria.

I reati contestati sono quelli di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Il fermato sarà posto oggi al giudizio di convalida del giudice per le indagini preliminari di Alessandria.