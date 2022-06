Finisce in carcere dopo la rissa per il calcetto

Avevano pestato per futili motivi. Per tre italiani ritenuti gravemente indiziati sono state eseguite dai carabinieri di Cirié altrettante misure cautelari – una custodia in carcere e due obblighi di dimora nel Comune di Ciriè – emesse dal GIP del Tribunale di Ivrea su richiesta della locale Procura della repubblica. I tre sarebbero gravemente indiziati di due pestaggi avvenuti nella zona avvenute per delle liti sorte per futili motivi, il primo nel mese di marzo durante una partita amatoriale di calcetto ed il secondo nel mese di aprile presso un Bar cittadino.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea e condotte dai militari dell’Arma, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre soggetti.