Grand tour Unesco del Piemonte in bici

Prosegue la promozione del Grand tour Unesco del Piemonte in bicicletta con il press tour su due ruote. In sella un gruppo di giornalisti di sport, turismo e lifestyle tra castelli, abbazie e centri storici. Da Stupinigi al castello di Raccopnigi fino a Cherasco. Il secondo giorno il gruppo arriverà a Saluzzo, passando dal castello di Salza e Marene, per il centro storico di Savigliano fino poi a Lagnasco. La giornata conclusiva porterà i partecipanti dall'Abbazia di Staffarda alla Rocca di Cavour, fino a Campiglione, al castello di Miradolo e infine a Pinerolo.