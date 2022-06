I sindaci-fattorini fanno l'alba per riconsegnare urne e schede ai tribunali. Protesta dell'Uncem

Sindaci e segretari di tanti piccoli comuni trasformati in fattorini costretti a fare l'alba per riconsegnare schede e materiali ai Tribunali di competenza. Tutto ciò in piena era digitale, dominata dall'informatica.

A farsi portavoce della lamentela è l'Uncem, l'Unione comuni montani, che esprime forte preoccupazione per quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedi.

Al termine degli scrutini delle schede dei Referendum, il personale dei Comuni ha dovuto consegnare scatoloni e materiali presso i Tribunali di riferimento. Va ricordato che dopo la riduzione delle sedi, avvenuta negli ultimi anni, vi sono Comuni montani, più periferici, che distano anche 60, 80 chilometri dal Tribunale della propria giurisdizione.

E così, personale comunale o anche Sindaci costretti a fare pure i fattorini, sono dovuti partire nottetempo per consegnare schede votate e non. Più tutto il materiale. Quando è evidente - sostiene l'Uncem - che la stessa operazione poteva essere fatta il giorno successivo. Tante le segnalazioni di lunghe code per riconsegnare le urne, le matite, le schede colorate agli uffici dei Tribunali, non senza caos e attese. I risultati, tutti i numeri, erano peraltro già stati trasmessi tramite pec immediatamente dopo lo scrutinio. Dunque la digitalizzazione della PA è monca, fragile, e il dopo election-day si è tradotto in un disagevole o lungo viaggio dal Municipio al Tribunale. Che si poteva evitare, secondo Uncem, con disposizioni organizzative migliori e, in futuro, con modelli di gestione del voto più digitali secondo standard giù adottati da altri Paesi europei.