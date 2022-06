Il lago maggiore ha perso un metro in tre giorni

In tre giorni un metro in meno. Non si ferma la discesa del lago Maggiore. Il livello, che il 17 giugno si trovava a 193,89

metri, oggi è a 192,83. In zona rossa i Comuni di Baveno, San Bernardino Verbano, Cambiasca, Vignone e Brovello Carpugnino nel Verbano, Pieve Vergonte e Piedimulera nell'Ossola. In altri sei, sette comuni si stanno usando le autobotti per contrastare l'emergenza e sono state emesse ordinanze per limitare gli sprechi e razionare l'acqua nelle fasce notturne.