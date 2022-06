Il Piemonte chiede lo stato di calamità per l'agricoltura

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato a Roma la richiesta di stato di calamità per l'agricoltura. In giornata si terrà un incontro per fare il punto della

situazione, con istituzioni, enti competenti e associazioni di categoria.

E, arriva anche l'appello del direttore di Arpa Piemonte, Angelo Robotto: “Mi rivolgo a tutti i cittadini: non sprecate l'acqua. Abbiamo di fronte un altro mese di caldo e secco”. Sulla base dei dati che Arpa elabora ogni giorno e delle previsioni, l'emergenza idrica è seria. Non sta a noi stabilire misure di razionamento, ma è un'ipotesi che, alla luce dei numeri, non mi sento di escludere", aggiunge.

Intanto, la società “Acqua Novara-VCO” chiede ai Comuni la verifica del rispetto dell'ordinanza di limitazione dell'uso di acqua potabile e Iren apre le paratoie della diga di Ceresole Reale per consentire l'irrigazione di oltre 8mila ettari di terreni nel canavese.

Servizio di Silvia Bacci; immagini di Guido Cravero; montaggio di Paola Bovolenta

Intervista a Marco Acrì, direttore generale Smat