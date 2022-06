In 33.600 sui banchi, con la prova di italiano inizia la Maturità

Tutti sui banchi. In attesa di scoprire, magari dopo una proverbiale notte prima degli esami trascorsa in bianco, le tracce. Con la prova di italiano di rito scattano gli Esami di Stato 2022, a cui seguiranno seconda prova e orale, diversi a seconda dell'indirizzo di studio.

La Maturità in Piemonte vede protagonisti quest'anno ben 33.600 studenti, in crescita rispetto allo scorso anno. La mascherina non è obbligatoria ma fortemente raccomandata qualora la distanza di un metro non sia possibile mantenerla.