In agosto a Torino tornano lo stop alla ZTL centrale e la sosta gratuita sulle strisce blu

Per l'estate a Torino tornano lo stop alla ZTL centrale, con le telecamere spente dall'8 agosto fino al 19 inclusi, e al parcheggio a pagamento. Sosta sulle strisce blu gratuita fra l'8 e il 20 agosto inclusi. Agevolazioni estive per gli abbonamenti che saranno validi più giorni del previsto. Quelli acquistati per settembre saranno già utilizzabili dal 22 agosto mentre quelli acquistati per luglio varranno fino al 6 agosto.

Le ragioni della sospensione di sosta a pagamento e della ZTL centrale, si legge nella delibera del Comune, sono la riduzione del numero di veicoli che circolano nel territorio cittadino durante il mese di agosto, quando buona parte dei torinesi è in vacanza.

E poi ultimo giorno, oggi, di occupazione gratuita del suolo pubblico per i dehors straordinari, misura adottata durante la pandemia per venire incontro alle esigenze dei locali pubblici nel rispetto delle norme di sicurezza. Lo ha ricordato l'assessorato al Commercio della città di Torino precisando che da venerdì primo luglio vi è comunque, a pagamento, la possibilità di mantenerli fino al prossimo 30 settembre.