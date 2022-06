In Piemonte 1.370 nuovi casi

In Piemonte sono 1.370 i nuovi casi di Covid riportati dall'aggiornamento pubblicato dalla Regione, con un tasso del 15%, rispetto ai 9.107 tamponi diagnostici, di

cui 8.334 test antigenici.

Resta costante rispetto al giorno precedente il numero dei ricoverati in terapia intensiva, pari a 6 persone, mentre salgono di 22 unità i ricoveri ordinari, pari a 238. Non ci sono

stati decessi.