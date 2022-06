Al Colle don Bosco l'incontro mondiale per le famiglie

Al Colle Don Bosco il ritrovo delle famiglie. Per stare insieme, essere testimonianza e vivere il decimo Incontro Mondiale per le Famiglie.

Presenti anche il neo Arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, il Vicario Ispettoriale salesiano e don Michele Molinar. Spazio anche all'approfondimento delle catechesi proposte dalla Cei, appositamente scritte per l’evento.

Un evento straordinario in sé che in questa edizione porta in dote il lavoro intorno allo stesso tavolo di molte realtà laicali. Un evento nell’evento che dà valore, senso sinodale ed ecumenico.

Parlare oggi di famiglia pare essere anacronistico, ma il periodo storico che stiamo vivendo ci insegna che oggi più di altre volte, è necessario esserci come famiglia, pensare alle famiglie e sognare per il futuro della famiglia. E il poterlo fare tutti insieme è già parte del sogno che si realizza.