La Regione istituisce lo psicologo delle cure primarie

L'isolamento e la pandemia patito soprattuto dai giovani hanno fatto aumentare le malattie psichiche e i disagi mentali. La tempestività di un intervento in questi casi può fare la differenza. È su questi presupposti che la regione Piemonte ha deciso di istituire lo “psicologo delle cure primarie”. La giunta ha approvato una proposta dell'assessore alla Sanità, Luigi

Icardi. Il progetto è finanziato per il 2022 con 1 milione 837.600 euro.

"La diffusa precarietà economica e di salute indotta dalla pandemia e l'isolamento, patito soprattutto da adolescenti e

soggetti fragili - ha detto Icardi - hanno portato un aumento del disagio psichico e lo sviluppo di situazioni che richiedono una tempestiva presa in cura psicologica o psichiatrica. La Regione intende usare le risorse statali in arrivo per potenziare e rendere omogenee sul territorio le prestazioni psicologiche. Lo psicologo delle cure primarie sarà lo specialista di riferimento continuativo per tutta quella fetta di popolazione che ha necessità di una prima presa in carico di tipo psicologico".

I servizi di psicologia delle Asl saranno coordinati dalle Strutture di Psicologia con competenze sovralocali. E verrà indivuato un responsabile del progetto per ogni Asl. I dati dell'Oms fotografano una situazione allarmante: il 24 per cento dei pazienti che si reca dal medico di famigliapresenta un disturbo psicopatologico: i più frequenti sono la depressione (10,4%) e il disturbo d'ansia generalizzata (7,9%). Problematiche di tipo psicologico, sia primarie che conseguenti a stati di cronicità o invalidità, sono presenti nel 21-26% dei pazienti che afferiscono ai Servizi della medicina di base.