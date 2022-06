Le emozioni dei Pink Floyd a Stupinigi

Le emozioni del repertorio dei Pink Floyd, quei brani degli inizi, riportati in auge dallo storico batterista Nick Mason. Perché assieme al suo nuovo gruppo, i Saucerful of Secrets, Mason aprirà il festival Stupinigi Sonic Park: in tutto 10 serate per 11 concerti, dal 26 giugno al 20 luglio.

"Un cartellone straordinario - hanno sottolineato gli organizzatori - per rispondere al bisogno del pubblico di ritorno alla normalità e ai grandi live".

Dopo Mason, sul palco della Palazzina ci saranno altri artisti di richiamo come Elisa il 30 giugno, Zucchero Fornaciari il 2 luglio, reduce dal grande successo nel Regno Unito per il World Wild Tour e i 14 concerti all'Arena di Verona dal 25 aprile all'11 maggio, Achille Lauro il 3 luglio, i Liftiba il 9 luglio, Marracash il 12 luglio con il suo 'Persone Tour', Irama il 16 luglio. E, ancora, Lp, cantautrice multiplatino, che porterà a Stupingi un doppio concerto il 17 e il 19 luglio, il primo per recuperare il concerto perso nel 2020, causa pandemia, il grande rocker americano Ben Harper già atteso l'anno scorso ma impossibilitato a partecipare sempre per via del Covid. Il 20 luglio, infine, una festa per i giovanissimi, con due beniamini sul palco, Mara Sattei e Carl Brave.