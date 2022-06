L'Eurovision 2023 non sarà in Ucraina. Favorito il Regno Unito.

E' arrivata l'ufficialità. l’Ucraina non potrà ospitare l'edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. L’Ebu, Unione europea di radiodiffusione, l'ente organizzatore, ha annunciato che, visto il perdurare della guerra sul territorio ucraino, l’evento dovrà essere organizzato in un altro Paese.

“L’Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano all’evento e 12 mesi di tempo di preparazione sono necessari” ha spiegato l’Ebu in un comunicato, “a seguito di un’analisi obiettiva il consiglio di amministrazione dell’Esc ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, le garanzie di sicurezza e operative richieste a un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’Eurovision Song Contest secondo le regole dell’Esc non possono essere soddisfatte dall’emittente pubblica ucraina”.

La decisione è stata contestata dal ministro della Cultura di Kiev, Tkachenko e dal frontman della Kalush Orchestra, Oleh Psiuk che hanno sottoscritto una dichiarazione comune: “l’Ucraina non è d’accordo con la natura della decisione, una scelta di fronte alla quale ci siamo trovati, senza la possibilità di discutere altre opzioni. Siamo fermamente convinti di avere tutte le ragioni per condurre ulteriori trattative, per trovare una soluzione comune che soddisfi tutte le parti.

Abbiamo onestamente vinto l’Eurovision 2022 e soddisfatto in tempo tutte le condizioni per il processo di approvazione del suo svolgimento in Ucraina. Abbiamo fornito risposte e garanzie sugli standard di sicurezza e sui possibili luoghi in cui tenere la competizione.

L’organizzazione di Eurovision 2023 in Ucraina è un segnale potente per il mondo intero che ora sostiene l’Ucraina. Chiederemo che questa decisione venga cambiata”.

Ora in pole per ospitare l’evento c’è il Regno Unito, che aveva chiuso l’edizione di Torino al secondo posto con Sam Ryder. “In conformità con le regole e per garantire la continuità dell’evento, l’Ebu inizierà ora le discussioni con la Bbc, in quanto seconda classificata di quest’anno, per ospitare potenzialmente l’Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito”, è scritto ancora nel comunicato.

Più complicata l'ipotesi che venga confermata un'edizione bis a Torino anche per l'anno prossimo. Sede che potrebbe garantire un assetto e una macchina organizzativa già rodati.