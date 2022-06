M5S si spacca anche in Piemonte. Castelli con Di Maio, Appendino: "Io non cambio casa"

Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Massimo Carnemolla

Il Movimento 5 Stelle piemontese regge all'abbandono del ministro Di Maio, che ha detto addio alla creatura fondata da Grillo e Casaleggio e ora punta a formare gruppi parlamentari autonomi. A seguire il titolare degli Esteri sono stati la viceministra dell'economia Laura Castelli e il deputato Davide Serritella. Sono invece rimasti al fianco di Giuseppe Conte l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, ora a capo del Comitato nazionale 5 stelle per la formazione, e la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

Sui social, Appendino ricorda come la sua casa politica sia il Movimento 5 Stelle e "finché ci sarà un'idea condivisa di futuro, questa continuerà ad essere".

Nessuno smottamento anche nella compagine degli eletti al Comune di Torino e in Regione, dove per altro una scissione si era già registrata a fine 2020 con l'addio dei consiglieri Giorgio Bertola e Francesca Frediani. L'attuale capogruppo a Palazzo Lascaris Sarah Disabato ha voluto fugare ogni dubbio sulla propria collocazione con un post su Facebook, così come al social network hanno affidato le proprie riflessioni l'ex candidata sindaca a Torino Valentina Sganga e il capogruppo Andrea Russi: la prima si augura comunque che "prima o poi si trovi il coraggio di andare in opposizione a questo sciagurato governo" mentre Russi chiede di ripartire dai temi identitari e dalle battaglie che hanno sempre caratterizzato il Movimento.