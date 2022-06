Morti per Covid alle Molinette, archiviata l'indagine

La Procura di Torino ha chiesto l'archiviazione, a fine indagini, per il decesso causa Covid di sei anziani, avvenuto all'ospedale Molinette di Torino, nella prima ondata di pandemia, tra marzo e aprile 2020. il fascicolo era stato aperto per omicidio ed epidemia colposa ma senza nomi di indagati. per il Pm non poteva esistere una condotta diversa, totalmente efficace, né dal punto di vista penale né dal contesto. tra l'altro i pazienti presentavano tutte altre patologie. difficile stabilire la causa della morte. il sospetto è che si fossero contagiati tra di loro.