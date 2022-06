Siccità, le richieste del Piemonte al Governo

Poche ore e la Conferenza delle Regioni incontrerà a Roma Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile. La Regione Piemonte portera' sul tavolo richieste precise per fronteggiare, sia nell'immediato che nella prospettiva del medio-lungo periodo, la grave emergenza idrica.

"Chiederemo al Governo - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio- che si intervenga, nell'immediato, per trovare le migliori soluzioni possibili per poter dare subito sostegno all'agricoltura in un momento in cui le colture sono in una fase cruciale. L'acqua, e le misure straordinarie, servono ora". Da mesi la regione sta lavorando ad una pianificazione di medio periodo che consenta la realizzazione di piccoli invasi in grado di poter rilasciare acqua in casi di emergenza , ma anche di mitigare le esondazioni nei periodi storicamente piu' soggetti ad alluvioni".

La conferenza stato regioni chiederà che a questi specifici progetti e in generale a queste infrastrutture, vengano destinate più risorse di quelle attualmente previste

attingendole dal pnrr. Infatti a fronte di mille domande sarebbero necessari 4 miliardi MA fino ad ora sono stati stanziati soltanto 400 milioni.

Servizio di Federica Burbatti

Montaggio di Beppe Serra