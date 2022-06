Nuovo giro di nomine, l'a.d. di Gtt sarà Serena Lancione

Nuovo giro di nomine, questa volta a cambiare sono i vertici di GTT e di Infra.To. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha comunicato ai capigruppo in consiglio comunale i nominativi per i nuovi consigli d'amministrazione.

Per la società che si occupa del trasporto pubblico, Gtt, è stato nominato come presidente Antonio Fenoglio e come amministratore delegato Serena Lancione. Completa il consiglio Michele Paolino. Nel collegio sindacale vanno Luca Asvisio, Alain Devalle e Laura Filippi, Giovanni Battista Palmisano e Sonia Luciani saranno consiglieri supplenti.

Per Infratrasporti.To Bernardino Chiaia sarà presidente e a.d., Massimo Guerrini e Cristina Manara consiglieri. Nel collegio sindacale: Pier Luigi Passoni quale presidente, Paolo Rizzello e Fiorella Vaschetti, consiglieri effettivi, Maurizio Cacciola e Miriam Denise Caggiano quali consiglieri supplenti.