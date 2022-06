Permessi di soggiorno a pagamento anche a Novara

Dopo Torino, anche a Novara scoperto un sistema collaudato per regolarizzare, con documenti falsi e dietro pagamento, una ventina di immigrati presenti irregolarmente in Italia: poi una complice, che lavorava in un caf, pensava a inviarle al ministero. Un sistema scoperto da un'indagine della questura di Novara, coordinata dalla procura di Milano: i fatti riguardano infatti non solo il novarese, ma anche Torino, Milano, Pavia, Varese e Monza . Una ventina i casi scoperti, ma potrebbero essere anche molti di più. Una persona è finita agli arresti domiciliari, undici sono stati indagati: l'indagine è partita dalla verifica della documentazione inviata, che presentava numerose irregolarità.