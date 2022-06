In Piemonte quasi un dirigente ginecologo su due è obiettore di coscienza

In Piemonte quasi un dirigente medico specializzato in ginecologia ed ostetricia su due è un obiettore di coscienza. Dai dati raccolti dal Vicepresidente della Commissone Regionale alla Sanità Domenico Rossi in merito all'applicazione della legge 194 in Piemonte attraverso un accesso agli atti i dirigenti ginecologi obiettori in Piemonte sono il 46,54 per cento del totale.

I numeri più alti si registrano nell'Asl di Novara con una quota del 90 per cento, 10 su 11. A seguire, sempre nel novarese, l'Azienda ospedaliera universitaria “Maggiore della Carità” con una quota dell'80 per cento, 17 su 21. Si registrano percentuali molto anche nei distretti ospedalieri di Novi-Tortona e Casale-Acqui, dove si tocca rispettivamente il 77,78% e il 75%, valore che si registra anche a Rivoli mentre a Pinerolo si arriva al 60 per cento.

All'Asl Cuneo 1 su 15 dirigenti 8 sono obiettori, numeri identici per l'Asl CN2.

Percentuali più contenute a Torino: numeri più alti al Maria Vittoria (68,75 per cento di obiettori) ed alla Città della Salute (60 per cento). Al Mauriziano su 15 dirigenti 6 sono obiettori pari al 40 per cento.

In due casi non ci sono dirigenti obiettori: al Sant'Antonio di Alessandria, 0 su 8 ed al San Luigi di Orbassano, 0 su 2.

“La Regione -ha commentato Rossi- deve intervenire sulle aziende affinché ovunque sia garantito il diritto alla salute e alla libera scelta delle donne. Non ci si può occupare di 194 solo per sostenere le associazioni pro-vita, ma anche i cittadini e le cittadine devono dare la loro parte tornando a far sentire forte la propria voce”.