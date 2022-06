Juve: Pogba sempre più vicino all'accordo

Cresce l'ottimismo in casa Juventus: Pogba sempre più vicino ai bianconeri. In mattinata la dirigenza juventina ha incontrato Rafaela Pimenta, agente del francese, per provare a chiudere la trattativa per il ritorno in bianconero del 'Polpo'. Stando alle prime indiscrezioni, si respira grande ottimismo circa la fumata bianca: il 29 enne centrocampista si libererà a parametro zero dal Manchester United e può tornare alla Juve dopo la prima parentesi tra 2012 e 2016. Per Pogba si parla di un contratto a circa 8 milioni di euro d'ingaggio: lo sbarco a Torino - se verrà confermato l'esito positivo della trattativa - è previsto per i primi giorni di luglio.