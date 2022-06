Precipita dal quarto piano: grave una bimba di due anni e mezzo

E’ in prognosi riservata al Regina Margherita di Torino la bambina di due anni e mezzo che ieri pomeriggio poco dopo le 17 è caduta dal quarto piano di un appartamento di via Incastrone, a Romagnano Sesia. La piccola è sfuggita al controllo della mamma, ed è precipitata nel cortile. Ad avvisare i genitori, la famiglia di origine senegalese si è da poco trasferita nel comune novarese, è stata una passante: la mamma si è precipitata in cortile per soccorrere la figlia. E’ stato immediatamente allertato il 118 e l’elisoccorso, che ha poi trasportato la bambina a Torino, accompagnata dal padre.

Secondo i primi riscontri la piccola, che ha un fratello di un anno, non sembra abbia riportato fratture, ma le sue condizioni dopo una caduta così drammatica destano comunque preoccupazioni nei sanitari che hanno preferito riservarsi la prognosi. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia.