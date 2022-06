Rapina con pistola a salve

Avrebbe avuto in mano una scacciacani. Un giovane è entrato nei locali ancora aperti di un supermercato con una pistola, che dai primi accertamenti risulterebbe in realtà una pistola a salve e si sarebbe fatto consegnare dai cassieri 2800 euro. È successo as Asti alla Lidl di corso Venezia a chiusura di giornata. Il ragazzo si sarebbe fatto consegnare l'incasso, dandosi poi alla fuga. Sulla vicenda indaga la polizia.