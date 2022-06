La ragazza minorenne sparita giovedì scorso da Biella e' stata ritrovata. A darne notizia e' la Prefettura di Biella in un comunicato che sottolinea come la ragazzina sia in buone condizioni di salute. Nessuna notizia invece dell'altro ragazzo di 17 anni, scomparso insieme alla minore. I due, dopo aver fatto perdere le loro tracce, erano stati avvistati a Milano. Ora per lei il ritorno a casa, mentre continuano le ricerche del giovane.