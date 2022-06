Scritte no vax sui muri della sede Cgil di Torino

"Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine", "Sindacato nazista" e "Non è vandalismo è lotta per i diritti". Sono alcune delle scritte tracciate nella notte con una bomboletta spray di vernice rossa sui muri della sede centrale di Torino della Cgil in via Pedrotti. A firmare il messaggio una sigla, “V_V”.

"La Cgil -ha dichiarato il sindacato in risposta al raid- difende i diritti di tutte e tutti ogni giorno con i suoi iscritti e i suoi rappresentanti e non prende lezioni da chi, col favore della notte e incappucciato, scrive sui muri danneggiando la casa delle lavoratrici e dei lavoratori.

I vaccini hanno impedito morti e tutelato la salute: ora bisognerebbe concentrarsi sul rilancio del sistema sanitario pubblico per tutte e tutti".

Sul raid notturno sui muri del sindacato indaga la Digos della Polizia. Nei giorni scorsi ad Acqui Terme (Alessandria) erano state imbrattate le sedi di Cgil, Cisl e Uil con analoghe scritte No Vax.