Il Presidente Sergio Mattarella a Torino il 23 luglio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà a Torino sabato 23 luglio per la cerimonia del giuramento solenne degli allievi del 140esimo corso formativo della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, intitolato al Carabiniere Alberto La Rocca, uno dei tre Carabinieri martiri di Fiesole durante la Resistenza, Medaglia d'oro alla memoria.

L'annuncio è dato dal Colonnello Giovanni Spirito, comandante della scuola, a palazzo Lascaris, durante la presentazione delle iniziative per celebrare i 200 anni della Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

"Il bicentenario della Scuola Allievi Carabinieri di Torino non ricorda solo la cifra tonda di una ricorrenza, ma testimonia la validità intatta di una scelta, innovativa per quei tempi, che prosegue ininterrottamente da duecento anni formando costantemente giovani generazioni che hanno operato e continuano ad operare con intatto senso del dovere per la sicurezza del Paese", ha spiegato il Colonnello Spirito.