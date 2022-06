Si chiudono a Cuneo le celebrazioni per i 70 anni della Brigata Taurinense

Si è conclusa a Cuneo la festa di corpo del 2º Reggimento Alpini che, ogni anno, commemora i fatti d’arme della Prima Guerra Mondiale che portarono, tra il 5 e il 7 giugno del 1916, alla conquista di Monte Fior e Monte Castelgomberto, in occasione della quale gli Alpini del Doi si distinsero in combattimento e la cui bandiera fu decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare.



In concomitanza del 150° anniversario della costituzione delle Truppe Alpine dell’Esercito e del 70° della Brigata Alpina Taurinense il Reggimento ha condiviso con la comunità cuneese una giornata all’insegna della tradizione e della modernità.



In Piazza Galimberti, davanti a centinaia di persone e alla presenza delle autorità civili e del Comandante della Taurinense, Generale di Brigata Nicola Piasente, la cerimonia militare che ha salutato, tra l’altro, il Battaglione alpini “Saluzzo” rientrato dalla Lettonia dove è stato impiegato per sei mesi nell’ambito dell’Operazione NATO ‘Baltic Guardian’, sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica. Il ‘Saluzzo’, che rappresenta la componente operativa del 2° Alpini, ha, inoltre, recentemente concluso il proprio turno semestrale nel quadro dell’operazione Strade Sicure, nelle città di Ventimiglia, Torino e Genova.



Preceduti dalla Fanfara della Taurinense, la Bandiera di Guerra del Reggimento e i reparti in armi - con le diverse uniformi in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito - hanno sfilato da Via Roma a Piazza Galimberti, luogo della cerimonia, dove il pubblico ha visitato la mostra di mezzi e materiali di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito allestita dal 2°, alla quale si è aggiunta la rievocazione realizzata dal Gruppo storico del Doi che ha ripercorso i 150 anni del Corpo attraverso le uniformi in uso dal 1882 agli anni 2000.

Con la cerimonia si è completata la serie di celebrazioni delle feste dei reggimenti della brigata Taurinense, che nel prossimo fine settimana sarà in piazza a Torino per il centenario della Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini