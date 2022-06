Sindaco di Moncalieri condannato a dieci mesi

Il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha patteggiato una condanna a 10 mesi di reclusione, pena sospesa. Il primo cittadino era imputato di tre reati: due falsi ideologici e un accesso abusivo al sistema informatico protetto consultabile dalle forze dell'ordine.

Secondo la Procura di Torino Montagna avrebbe mentito sullo svolgimento di una messa alla prova che lui stesso aveva chiesto, per un precedente reato, dichiarando di aver prestato servizio di assistenza agli anziani malati psichiatrici delle Molinette. Invece, dalle indagini coordinate dal pubblico ministero Gianfranco Colace è emerso che Montagna anche se certificava di far la messa in prova all'ospedale e al nucleo trasmissioni della protezione civile di Moncalieri, in quelle ore si trovava in luoghi diversi. E non solo in giunta, ma anche dal dentista.

Con Montagna altre sette persone sono state indagate. In quanto incensurato il giudice ha riconosciuto al sindaco la sospensione condizionale della pena.