Solvay, stop ai fluorotensioattivi entro il 2026

La Solvay ha annunciato che entro il 2026 produrrà quasi il 100% dei suoi fluoropolimeri senza fluorotensioattivi, presso la sua sede di Spinetta Marengo in Italia. Una piccola linea di prodotti, critica per le industrie dei semiconduttori e dell'energia e rappresentano meno dell'1% della produzione volume.

Una produzione strettamente controllata, a circuito chiuso e zero scarichi di liquidi processo sarà utilizzato per questa linea di produzione. L'uso di fluorotensioattivi come ausilio di processo nella produzione di alcuni fluoropolimeri rappresenta una sfida globale per il settore. Tuttavia, dal 2019, Solvay ha quadruplicato il suo investimenti in ricerca e innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie non fluorotensioattivi.

A Luglio 2021, Solvay ha interrotto con successo l'uso di fluorotensioattivi negli Stati Uniti, dove diversi prodotti potevano essere convertiti e qualificati dai clienti.