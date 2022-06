Il Covid ha abbassato la speranza di vita dei piemontesi

Oltre un anno e mezzo per gli uomini, qualcosa in meno per le donne. E' il prezzo, carissimo, pagato dal Piemonte in termini di speranza di vita a causa del Covid. Un crollo verticale certificato dal rapporto Osservasalute dell'Università Cattolica, elaborato su dati Istat.

Nel pieno dell'epidemia di Covid in Piemonte gli uomini hanno visto calare la propria aspettativa di vita, passata da 80,8 anni del 2019 a 79,1 del 2020. Per le donne il calo è stato leggermente più contenuto: 85,2 nel 2019, 83,9 nel 2020. Un dato recuperato solo in parte nel biennio successivo. Tra 2020 e 2011 gli uomini hanno guadagnato un anno, attestandosi ad una sopravvivenza media di 80,1 anni. Per le donne è stato più contenuto. Da un'aspettativa di 83,9 anni nel 2020 si è arrivati agli 84,8 del 2021.

La portata dell'effetto della pandemia sulla popolazione più anziana appare ancora più evidente nell'analisi dell'aspettativa di vita al compimento del 65esimo anno di età. Nel 2019 gli uomini potevano sperare in una media di 19,2 anni, un dato precipitato nel 2020 a 17,6. Le donne nel 2019 avevano davanti, mediamente, 22,4 anni: nel 2020 sono passate a 21,1. Anche in questo caso si è assistito ad un rimbalzo nell'anno da poco conclusosi: l'aspettativa degli uomini a 65 anni è arrivata a 18,6; le donne sono risalite a 22.