Taser per le forse di polizia ad Asti

Anche per Asti e provincia dal 4 luglio sarà operativo l'uso del taser per le forze di polizia. Secondo il cronoprogramma nazionale, le Volanti della Questura di Asti e le

Radiomobili dell'Arma dei Carabinieri, avranno in dotazione lo strumento. In particolare saranno operative sulla città dalle due alle tre pattuglie dotate di taser per turno di servizio, mentre nelle zone di Villanova d'Asti e Canelli sarà dotata di taser una pattuglia dell'Arma per turno. Il personale è stato preparato da istruttori di tiro,

appositamente abilitati all'uso del dispositivo. Una settimana di corso con la prevista formazione teorico-pratica sull'utilizzo di questo particolare dispositivo, incluse le tecniche di primo soccorso alle persone.