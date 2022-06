Area ex Gondrand, identificati gli occupanti. La questura firma tre fogli di via

La questura di Torino ha emesso sette avvisi orali e tre fogli di via, con divieto di rientro in città per periodi da uno a tre anni, nei confronti di altrettanti occupanti dell'ex società di trasporti Gondrand di via Cigna a Torino. L'area industriale dimessa è risultata occupata da tossicodipendenti, italiani senza fissa dimora e stranieri, alcuni dei quali irregolari. Alcuni di questi sono pregiudicati per delitti contro il patrimonio e la persona: dal furto alla ricettazione, dalla rapina all’estorsione.

La questura di Torino ha avviato i controlli nell'area in seguito ad alcuni esposti presentati dai residenti della zona, identificando le persone all'interno dei capannoni abbandonati. “Ormai da tempo - si legge in una nota della questura - l’obiettivo è di arginare le frequentazioni dell’area, punto di ritrovo di soggetti che lì si riuniscono specialmente nelle ore notturne per commettere reati e spacciare sostanze stupefacenti, incidendo negativamente sul senso di sicurezza percepito dalla cittadinanza”.