Tregua caldo, arrivano temporali e grandine

Tempo a due facce domani in Italia. Sulle regioni centro meridionali insiste il fronte caldo sub-tropicale, per le regioni settentrionali invece atteso l’arrivo di instabilità di matrice atlantica. Raid temporaleschi su tante regioni, Piemonte compreso, con fenomeni spesso violenti. In mattinata domani si intensificano le nubi soprattutto in Piemonte e Liguria con rovesci e temporali intensi e diffusi. Verso le ore centrali i fenomeni possono espandersi anche alla Lombardia occidentale e settentrionale. Poi al Trentino e verso l’Emilia.