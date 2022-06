Trovato il toro Peppino

IL TORO PEPPINO "THOR" È STATO RECUPERATO E TRASFERITO IN UN RICOVERO SICURO

Nel tardo pomeriggio di oggi il toro Peppino detto Thor scappato mercoledì sera è stato localizzato nell'area del Parco della Dora alle spalle del Canile Cascinotto.

Lo comunica su Facebook la Città di Collegno che precisa: "pochi minuti fa il lavoro dei veterinari dell'AslTO3, dello specialista in medicina degli animali selvatici Claudio Aimone, della Polizia Locale di Collegno, dei Tecnici del Comune in collaborazione con Ativa, Polizia stradale, Carabinieri e con gli agricoltori della zona ha permesso la sedazione e il prelevamento dell'animale. Già terminato il trasferimento in un luogo sicuro.