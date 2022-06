Val di Susa, escursionista precipita da una ferrata. È in condizioni critiche

Il Soccorso alpino e speleologico piemontese è intervenuto nella sera del 17 giugno all'orrido di Foresto, a Bussoleno, in val di Susa, per un ferratista precipitato nel vuoto all'altezza della seconda cascata. L'intervento è definito come “complesso” e l'escursionista è in condizione critiche. L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.30. A tarda sera, l'intervento era ancora in corso. Sul posto anche i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i sommozzatori.