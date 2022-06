Abusi sulla nipote di amici di famiglia, arrestato un 68enne

È accusato di aver abusato della nipote di alcuni amici di famiglia fin da quando lei aveva 7 anni. Con quest'accusa un uomo di 68 anni di Vercelli è stato arrestato dalla polizia. Molestie e violenze sessuali sarebbero avvenuti in Valsesia, dove la giovane era solita trascorrere le vacanze estive con la famiglia, e si sarebbero protratte negli anni fino a quando la vittima, oggi maggiorenne, non ha sporto denuncia nel gennaio 2021.

Le indagini, coordinate dalla procura di Vercelli, hanno portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 68enne, che risulta avere precedenti per reati in materia sessuale e contro la persona.

Secondo il racconto della ragazza, l'uomo, oltre a costringerla a subire ripetutamente e per anni le violenze, l'ha a lungo minacciata di fare del male ai suoi nonni per costringerla a mantenere il segreto.