Si chiude con due multe la vicenda del figlio dell'ex direttore generale di GTT, Gabriele Bonfanti. Al ragazzo, 18 anni, nello scorso mese di aprile era stato consentito di guidare per un lungo tratto di via Botticelli un autobus fuori servizio.

Inchiesta della Procura verso l'archiviazione, rimangono però le multe per il giovane, guida senza patente. E per la dipendente per "incauto affidamento" del mezzo. Nel frattempo, Bonfanti è stato rimosso dall'incarico di direttore generale.