Verso lo stato d'emergenza, iter più snelli per contrastare la siccità

La siccità sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni. I governatori, tra loro anche Alberto Cirio, hanno incontrato a Roma il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

La richiesta di proclamare lo stato di emergenza è, secondo Curcio, molto probabile che venga autorizzata. In particolare proprio per regioni come il Piemonte, “in evidente stato di difficoltà accertato”.

Lo stato d'emergenza potrebbe portare, in via emergenziale, a un iter decisamente più snello per la realizzazione di progetti di infrastrutture sulla rete idroelettrica utili a contrastare le conseguenze della siccità.

Al tavolo si è anche parlato di agricoltura, con il Piemonte che ha ricordato come alcune colture, ad esempio il riso, siano particolarmente idrovore. E a rischio se non sono verranno messe in protezione.

La Regione Piemonte avvierà ora una ricognizione per stabilire gli interventi da mettere in campo subito per rafforzare la rete idrica.

Ordinanze in 250 Comuni - Ad oggi sono oltre 250 i Comuni piemontesi che hanno emesso o stanno per emanare ordinanze relative all’emergenza idrica e per un uso responsabile dell’acqua: 83 nelle province di Novara e VCO, 9 in quelle di Biella e Vercelli, 93 in provincia di Torino, 9 nel Cuneese e 58 in provincia di Alessandria, mentre non risultano al momento ordinanze sul territorio astigiano.