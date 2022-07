Clima:con Greta da tutto il mondo a Torino i ragazzi di Fff

Da tutto il mondo a Torino insieme a Greta Thunberg in difesa del clima e del nostro pianeta. Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere il meeting europeo del Fridays For Future, che porterà sotto la Mole dal 25 al 29 luglio circa 500 attivisti del movimento ambientalista non solo da tutti i Paesi europei ma anche dal Sud America, Africa, Asia, Australia, "per ascoltare anche le voci di chi è più colpito dalla crisi climatica, in quelle zone del mondo dove le persone rischiano la vita per difendere il loro territorio", hanno sottolineato due portavoce del Fff torinese, Luca Sardo e Laura Vallaro, presentando l'iniziativa in Commissione consiliare in Comune. In programma al Campus Einaudi conferenze, dibattiti, workshop, con ospiti come Antonello Provenzale, direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, e anche un incontro dedicato al rapporto fra media e cambiamenti climatici, 'La grande cecità'. Al parco della Colletta sarà invece allestito il Climate Camp, un campeggio per i partecipanti con momenti di musica, cinema e incontri, come quelli con lo scrittore svedese Andreas Malm e La Rappresentante di Lista. Per sostenere l'organizzazione è anche stato lanciato un crowfunding che ha già raccolto finora quasi 10 mila euro. "C'è ancora tanto da fare - sottolineano i ragazzi del Fff - e quando si parla d cambiamenti climatici il problema è il tempo".