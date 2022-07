A scuola di vendemmia

Da Ferragosto fino a ottobre in Langhe Monferrato Roero torna la "vendemmia didattica". Un

servizio pensato da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per promuovere l'enoturismo. Sono aperte le prenotazioni al Wine Corner di Piemonte On Wine. La prima edizione lo scorso anno aveva raccolto oltre 500 esperienze. L'esperienza può essere abbinata a servizi aggiuntivi

proposti dalle cantine, come la colazione di benvenuto, la degustazione di prodotti locali, intrattenimento e attività benessere, tra cui lo yoga in vigna. Le prime uve a essere raccolte in agosto saranno quelle di Chardonnay e Moscato bianco. A chiudere la

vendemmia è il Nebbiolo, il vitigno con cui si producono Barolo, Barbaresco e Roero.