A Villa Medici premiati anche due piemontesi con il Myllenium Award

Tra i 39 giovani vincitori provenienti da tutta Italia, ci sono anche due piemontesi vincitori del Myllenium Award, il premio multidisciplinare in Italia dedicato alla valorizzazione del talento under 30.

Sono Arianna Ortelli di Torino e Mattia Musso di Asti. La prima per la sezione Startup ha vinto con Novis Games, prima piattaforma di gioco completamente accessibile a persone non vedenti. I giochi di Novis sfruttano l'audio 3d spaziale e le vibrazioni per permettere a tutti di giocare, senza interfaccia video. Vince: un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 euro; un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway; servizi di consulenza e di supporto strategico, con affiancamento di due settimane insieme al team di venture capitalist di Alchimia Spa; percorsi di affiancamento con Digital Magics.

Mentre mattia Musso si è aggiudicato uno dei sei Master in palio nella categoria MyJOB. Grazie al suo profilo e CV, giudicato tra i migliori, frequenterà il Master in International Food & Beverage Management alla ESCP Business School di Torino.

Il premio arrivato con quella di quest'anno all'ottava edizione è promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima.

Il Myllennium Award 2022 è articolato in 10 categorie, con tantissimi Premi Speciali: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT” e Arti e maestranze “MyBRICKS”.

A scegliere i più meritevoli è stato il Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport.

Con le sue otto edizioni, il Myllennium Award ha superato quota 1 milione di euro di premi riconosciuti, tutti destinati a valorizzare il merito e il talento dei giovani under30. Ha ricevuto e analizzato candidature con più di 4.800 progetti, premiandone oltre 270.

Il Myllennium Award è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Lazio. Vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività.