Al carcere Lorusso Cutugno blatte e sovraffollamento

Sovraffollamento, strutture cadenti e condizioni igieniche precarie,

I consiglieri regionali Marco Grimaldi e Francesca Frediani insieme a Jolanda Ghibaudi dell'associazione Antigone per un sopralluogo al carcere Lorusso Cutugno di Torino.

Oggi ci sono 300 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, 1392, invece dei 1097 previsti, da qui deferivano la maggior parte dei problemi della casa circondariale.

L'obiettivo dei consiglieri è continuare a tenere alta l'attenzione e tornare a far visita con i detenuti insieme ai dirigenti delle Asl.



Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Paola Messina